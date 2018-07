DeltaShares S&P 600 Managed Risk: Aktienanalyse vom 24.07.2018: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

Am 23.07.2018 ging die Aktie DeltaShares S&P 600 Managed Risk an ihrem Heimatmarkt NYSE Arca mit dem Kurs von 58,73 USD aus dem Handel.Die Aussichten für DeltaShares S&P 600 Managed Risk haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der DeltaShares S&P 600 Managed Risk-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 54,52 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (58,73 USD) deutlich darüber (Unterschied +7,72 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (57,41 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,3 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der DeltaShares S&P 600 Managed Risk-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die DeltaShares S&P 600 Managed Risk-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

