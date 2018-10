Deloitte wächst im Geschäftsjahr 2017-18 deutlich: Umsatz steigt in allen Geschäftsbereichen zweistellig (FOTO)

Frankfurt/München (ots) -- Umsatz in den letzten drei Jahren nahezu verdoppelt- Digitale Transformation und technologisches Know-how sindWachstumstreiber- Kerngeschäft Wirtschaftsprüfung wächst zweistellig,marktführende Position in Advisory Services klares Ziel- Rund 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffenIm Geschäftsjahr 2017/18 hat Deloitte erneut ein zweistelligesWachstum erzielt. Der Umsatz nahm deutlich um 18 Prozent auf 1,46Milliarden Euro zu und hat sich damit innerhalb der letzten dreiGeschäftsjahre nahezu verdoppelt. Alle Geschäftsbereiche trugen mitjeweils zweistelligem Umsatzwachstum zur positiven Entwicklung bei.Eine besonders hohe Nachfrage verzeichneten die Advisory Services."Prüfungs- und Beratungsunternehmen unterliegen einem rasantenWandel. Globalisierung und Digitalisierung treiben die Transformationder Geschäftsmodelle ganzer Branchen weiter voran. Eine starkeglobale Organisation, ein multidisziplinäres Geschäftsmodell,Pro-Aktivität bei der Digitalisierung sowie ausreichendeInvestitions- und Finanzkraft stellen zentrale Erfolgsfaktoren dar.Mit klarer Konzentration auf diese Anforderungen haben wir global wieauch in Deutschland unseren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2017/18erfolgreich fortgesetzt und unsere Marktposition weiter ausgebaut",resümiert Prof. Dr. Martin Plendl, CEO von Deloitte.Klarer Branchen- und KundenfokusDurch die Branchen-Fokussierung erfüllt Deloitte die Anforderungender Kunden nach stärker ausgeprägter Spezialisierung. StarkesWachstum weisen die Bereiche Automotive, Insurance und Banking auf.Eine besonders hohe Nachfrage verzeichneten Lösungen in den BereichenUser Experience, Digitalisierung von Geschäftsprozessen und zurErfüllung von Compliance-Anforderungen. 2017/2018 wurde der Ausbaudes Leistungsportfolios um technologiebasierte Services, insbesondereAI, Robotics, Blockchain und Data Analytics, vorangetrieben. Nahezualle DAX-30-Konzerne sind inzwischen bedeutende Kunden von Deloittein Deutschland. Große, international tätige Familienunternehmenstellen einen weiteren Kunden-Fokus dar.Wirtschaftsprüfung: Digitale Transformation der AbschlussprüfungIm Geschäftsbereich Wirtschaftsprüfung - Kerngeschäft von Deloitte- legte der Umsatz um 11 Prozent auf 392 Millionen Euro zu. NeueAbschlussprüfungsmandate und Sonderaufträge in den Bereichen AuditIndustry sowie Banken und Versicherungen stellen die größtenWachstumstreiber dar. Großaufträge zur Unterstützung bei derEinführung von IFRS-Standards bei Nicht-Prüfungskunden trugen zumUmsatzwachstum bei. Großes Potenzial hat der Bereich Risk Advisory,der erneut zweistellig gewachsen ist. Die zunehmende Bedeutungstrategischer Transformationen schlägt sich im steigendenBeratungsbedarf zu effizienzorientierter Corporate Governance,Brexit-Beratung sowie Cyber Security nieder. Zur Fortführung desWachstumskurses investiert Deloitte in hohem Maß in diesen relevantenBereich."Deloitte treibt die Digitalisierung der Abschlussprüfung voranund stellt mit der globalen Initiative zur Audit TransformationWeichen für die Zukunft. Umfassende Datenanalysen gewähren uns undunseren Kunden tiefe Einblicke in Zahlen und Prozesse. Zum Einsatzkommen Technologien wie Data Analytics, Robotics, KünstlicheIntelligenz und Blockchain", erklärt Plendl.Tax & Legal: Themen des internationalen Steuerrechts im FokusIm Bereich der Steuer- und Rechtsberatung verbuchte Deloitte einenUmsatz von 245 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von10 Prozent. Wachstumsimpulse ergaben sich vor allem durch eine hoheNachfrage bei Themen des internationalen Steuerrechts sowie nachUnterstützung bei steuerrechtlichen und regulatorischen Fragen imZusammenhang mit der Auslandsentsendung von Mitarbeitern sowie zuVerrechnungspreisen. Der Ausbau des Serviceangebots im Rechtsbereich,der hohe Beratungsbedarf zur Datenschutzgrundverordnung sowie neue,bereichsübergreifende Angebote im Bereich IT-Recht und Datenschutzwirkten sich ebenfalls positiv aus.Financial Advisory: Großaufträge im Bereich TransaktionsberatungDer Bereich Financial Advisory steigerte den Umsatz mit einemWachstum von 31 Prozent auf 298 Millionen Euro. Dabei konnte Deloittevor allem Großaufträge im Bereich Transaktionsberatung sowie M&Agewinnen. Stark nachgefragt wurden Beratungsdienstleistungen zurUnterstützung bei Übernahme und Verkauf von Unternehmen oderUnternehmensbereichen sowie zu komplexen grenzüberschreitenden Auf-und Abspaltungen von Konzernen bzw. Konzernteilen. Gleichzeitig wurdedie Marktführerschaft im Bereich Forensic Services weiter ausgebaut.Hierfür wird Deloitte weitere Investments in Forensic Technology, vorallem eDiscovery, tätigen.Consulting: Digitale Transformation treibt GeschäftIm Geschäftsbereich Consulting stieg der Umsatz auf 530 MillionenEuro. Das bedeutet ein Plus von 21 Prozent. Wachstum in den BranchenAutomotive, Banking und Insurance sowie gezielte Investitionen in denAufbau neuer Servicebereiche waren die wesentlichen Erfolgsfaktoren.Damit unterstreicht Deloitte sein Ziel der Marktführerschaft bei derUnterstützung großer Transformationsprojekte mit Fokus aufDigitalisierung. Um das Wachstumspotenzial auszuschöpfen, wurden dieDigital Services weiter ausgebaut. Hier hat Deloitte gezieltepersonelle und technologische Verstärkungen vorgenommen sowiestrategische Allianzen, z.B. mit Apple, Google, SAP, Salesforce undAmazon Web Services, intensiviert.Top-Perspektiven für die besten TalenteDie besten Mitarbeiter zu gewinnen, zu fördern und zu binden hatfür Deloitte strategische Priorität. Ziel ist es, ihneninterdisziplinäre Aufgaben, hochwertige Weiterbildung undvielversprechende Perspektiven zu bieten. Im Geschäftsjahr 2017/18waren 7.902 Personen bei Deloitte tätig. Zum 1. September konnte der8.000-ste Mitarbeiter begrüßt werden. Fast 1.000 neue Arbeitsplätzestehen zu Buche, rund 20 Prozent der neu eingestellten Mitarbeiterhaben eine technisch orientierte Ausbildung. In den letzten dreiJahren sind über 2.500 neue Jobs entstanden.Vor dem Hintergrund weitreichender Veränderungen in derArbeitswelt, hauptsächlich getrieben durch technologischeInnovationen, baut Deloitte kontinuierlich seine Lern- undEntwicklungsangebote aus, um Anforderungen von Kunden wieMitarbeitern gleichermaßen gerecht zu werden. So hat das Unternehmenim vergangenen Geschäftsjahr beispielsweise das Weiterbildungsangebotum die digitale Lernplattform Deloitte Digital Fluency Academyausgebaut. Die Attraktivität der Arbeitgebermarke Deloitte zeigt sichauch in steigenden Bewerberzahlen - allein im letzten Geschäftsjahrwaren es rund 60.000."Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Fähigkeiten undinterkulturellen Kompetenzen machen Innovationen möglich undUnternehmen zukunftsfähig. Bei Deloitte ist dies zentralerBestandteil der Unternehmenskultur. Wir sind davon überzeugt, dassinterdisziplinäre und internationale Teams Grundlage fürBestleistungen sind", erläutert Plendl. In Deutschland bringenderzeit Mitarbeiter aus 87 Nationen ihr Know-how und ihre Erfahrungein.AusblickDer Wachstumskurs wird fortgesetzt. Deloitte Deutschland plant fürdas Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatzanstieg von mindestens 10Prozent. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wurdebereits zweistelliges Wachstum erzielt.Überblick über den Umsatz von Deloitte Deutschland Geschäftsjahr2017/18 (zum 31. Mai)Geschäftsbereich GJ 17/18 GJ 16/17 Wachstum in %in Mio. EUR in Mio. EURWirtschaftsprüfung 392 353 11Tax & Legal 245 223 10Financial Advisory 298 226 31Consulting 530 438 21Umsatz 1.465 1.240 18Über DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. Making an impact that matters - für rund 286.000Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild undindividueller Anspruch zugleich.Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaftmit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk vonMitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedesihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig undunabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbstkeine Leistungen gegenüber Mandanten. 