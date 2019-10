Deloitte untersucht globale Marketingtrends: Der menschliche Faktor entscheidet

München (ots) -- Deloitte präsentiert sieben Schlüssel-Trends, mit denenC-Suite-Führungskräften den Menschen und die Human Experience inden Mittelpunkt stellen- Der authentische menschliche Aspekt ist essenziell in einerzunehmend digitalen Welt, in der sich Menschen isolierter,unterrepräsentierter und unerfüllter fühlen- Digitale Technologien sind komfortabel, können jedoch auch diemenschliche Erfahrung untergraben und zu einer"Erfahrungsschuld" zwischen Marken und ihren Kunden führenIn seinem Global Marketing Trend Report 2020 beleuchtet Deloitte dieKundenbeziehungen im digitalen Zeitalter, das von ständiger technologischerInnovationen geprägt ist und in dem mehr als 26 Milliarden intelligente Devices- mehr als drei pro Kopf weltweit - im Umlauf sind (Statistas: "Internet ofThings"). Angesichts derartiger Maschinenübermacht stellt sich die Frage, obMenschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit nicht unter die Räder dervierten industriellen Revolution zu geraten drohen.Führungskräfte seien gefordert, im digitalen Umfeld authentische Verbindungenmit den Kunden aufzubauen und der menschlichen Komponente Raum zu geben. Alszentrale Handlungsempfehlung für modernes Marketing empfiehlt der Report eineentsprechend stärkere Fokussierung auf diese grundlegenden Werte. DennUnternehmen mit einer menschlichen Haltung und entsprechenden Ökosystemenerreichen mehr Loyalität, Konsistenz und Relevanz gegenüber Verbrauchern undMitarbeitern."Von der C-Suite bis zur Belegschaft an vorderster Front wirken sich aktuelletechnologische Veränderungen auf jeden Aspekt einer Organisation und ihrerMitarbeiter aus", sagt Florian Schültke, Partner bei Deloitte. "Wir habenuntersucht, wie Marken das zunehmend digitalisierte Geschäfts-, Wirtschafts- undSozialumfeld so steuern können, dass sie eine authentische, sinnvollemenschliche Komponente fördern. Der Bericht geht wichtigen Fragen nach, z.B. wieUnternehmen heute einen Zugang zum Kunden finden, und worauf man angesichts desdigitalen Umfelds bei der Markenentwicklung achten muss. Das neue Studienformatvon Deloitte analysiert die wichtigsten Trends im Marketing und beleuchtet inder ersten Ausgabe ein breites thematisches Spektrum. Der Tenor unseres Reportsist eindeutig: Die gegenwärtige High-Tech-Ära braucht mehr Authentizität, undgerade im Marketing wird es wichtiger denn je, den Menschen ins Zentrum zurücken."Globale Marketing Trends Report 2020 sieht sieben Top-TrendsDer Bericht basiert auf Interviews mit mehr als 80 Marketingexperten aus derganzen Welt und soll Führungskräften bei der Entwicklung von Strategien für dassich schnell verändernde digitale Zeitalter von heute Orientierung geben.Zugleich unterstützt der Global Marketing Trends Report Führungskräfte undMarketing-Entscheider, den Blick für den menschlichen Faktor in allen relevantenDimensionen zu schärfen und bietet hierfür Analysen zu den sieben Top-Trends fürdie kommenden zwei Jahre, ergänzt um viele spannende Fallbeispiele sowiePraxistipps zur Umsetzung.Trend 1: Mission, Sinnhaftigkeit und AuthentizitätUnternehmen mit einer authentischen Ausrichtung, also einem Daseinszweck überdas reine Geschäftsmodel hinaus, erzielen nachweislich höhere Marktanteile undmehr Wachstum. Diese Mission muss authentisch gelebt werden und wirkt als starkeDifferenzierung gegenüber dem Wettbewerb. Zugleich inspiriert sieKundenloyalität und Mitarbeiterzufriedenheit, und schafft so die Grundlage füreine langfristige, nachhaltige Markenentwicklung.Trend 2: Die menschliche Dimension der KundenerfahrungMarken müssen für den Kunden fühl- und spürbar sein, wenn sie erfolgreich undrelevant bleiben wollen. Der "Human Touch" sollte bei jeder Interaktion zwischenMarke und Kunde berücksichtigt werden und auch beim Design von Services undProdukten den Nutzer empathisch mitnehmen. Dafür müssen Firmen ihre Kunden undderen Werte und Vorstellungen gut kennen, geht es doch bei der "menschlichenErfahrung" um gelebte Sinnhaftigkeit im Austausch mit Kunden, Mitarbeitern undder Gesellschaft insgesamt.Trend 3: Kooperationen und Verschmelzung der BranchenZukunftsstarke Marken setzen auf Ökosysteme statt auf traditionelleBranchengrenzen und ziehen aus der zunehmenden inneren Verknüpfung der digitalenWelt ihre Vorteile, statt sich abzuschotten. Diese Ökosysteme werden zurGrundlage für Austausch und Zusammenarbeit mit Kunden, Mitarbeitern,Lieferanten, Interessensgruppierungen, branchenfernen Marken und sogar mitWettbewerbern.Trend 4: Grundlage sind Glaubwürdigkeit und VertrauenDie Basis für das Marketing der Zukunft ist die Vertrauenswürdigkeit von Markenund deren Transparenz beim Umgang mit sensiblen Kundendaten. ElementareBestandteile der zukünftigen Markenbildung sind dabei neben Transparenzgegenüber dem Kunden vor allem alle Maßnahmen rund um Cyber Security undDatenschutz.Trend 5: Einbindung und Teilhabe der Kunden schaffen MehrwertEngagierte Kunden sind die bedeutendste Währung für Firmen, und die digitalenTechnologien ermöglichen eine nie dagewesene Nähe zu den Kunden, die es zunutzen gilt. Die Rolle des Kunden wandelt sich vom passiven Konsumenten hin zuminteragierenden Partner, der aktiv an der Gestaltung "seiner" Marke teilnimmt.Trend 6: Talent entscheidet, die Mitarbeiter machen den UnterschiedKein Unternehmen könnte ohne seine Mitarbeiter existieren, ihr Antrieb und ihreGeschäftigkeit ermöglichen erst, dass etwas unternommen wird und die Dinge insLaufen kommen. Sie sind wesentlicher Teil des Ökosystems, und daher muss dermenschliche Aspekt auch die eigene Belegschaft, freie Mitarbeiter und Externeumfassen.Trend 7: Lebendige Marken-Agilität erzeugt bedeutsame ErfahrungenEine Marke lebt heutzutage nicht nur vom reinen Nutzen seiner Angebote, sondernvon der unmittelbaren und lebendigen Kommunikation mit seinen Anwendern. Diedazu nötige agile Arbeitsweise basiert auf datengetriebenen, messbaren Methodenund schnellen Feedback-Loops wie in der Software-Entwicklung. Und sie brauchteinen organisatorischen Kulturwandel mit cross-funktionalen Teams und digitaleFähigkeiten."Deloitte will verstehen, was Kunden wollen, wenn sie mit Marken interagieren",erklärt Schültke. "Unser Ziel ist es, unsere Mandanten mit den neuestenErkenntnissen und Forschungsergebnissen auszustatten, um mehr und besseremenschenzentrierte Erlebnisse für Kunden und Mitarbeiter zu gestalten,sogenannte besondere und bedeutsame Momente in der Beziehung mit 'ihrer' Marke.Der Report 'Global Marketing Trends 2020' soll Führungskräften dabei helfen,ihre gesamten Marketingansätze neu zu überdenken, neu auszurichten und zuentwickeln, und zugleich hochkarätige Talente anzuziehen und das Wachstum ihresUnternehmens voranzutreiben. 