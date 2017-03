Deloitte setzt Zeichen in der Elbmetropole / Dr. Arno Probst verstärkt zukünftig den Standort Hamburg

Hamburg/München (ots) - Deloitte hat mit dem ehemaligen BDOVorstand Dr. Arno Probst einen hochkarätigen Experten für denStandort Hamburg und den norddeutschen Raum gewonnen. Er wird ab dem1. April als erfahrener Partner die Bereiche Audit & Assurance imNorden weiter ausbauen und vor Ort die Wachstumsziele von Deloittemit vorantreiben. Deloitte Deutschland wird im Zuge der europäischenAbschlussprüferreform seinen Marktanteil in der Abschlussprüfung voninternational agierenden Unternehmen signifikant steigern. Erstebedeutende Ausschreibungen im DAX und Fortune Global 500 konntenbereits gewonnen werden - bis 2020 müssen deutschlandweit 1.600Unternehmen den Prüfer wechseln."Dr. Arno Probst war langjähriges Vorstandsmitglied undMarktstratege bei BDO", betont Prof. Dr. Martin Plendl, CEO vonDeloitte. "Seine Erfahrung bei der Prüfung und Beratung insbesonderekapitalmarktorientierter, international aufgestellter Unternehmen istein weiterer Baustein in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie."Dr. Arno Probst (50) begann seine Karriere 1993 im Bereich Audit &Assurance bei Arthur Andersen in Hamburg. Nach seiner Promotion unddem Examen zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wechselte er imJahr 2000 zunächst zu BDO nach Lübeck und wurde dort Partner undStandortleiter. In den letzten Jahren gestaltete er alsVorstandsmitglied und Standortleiter Hamburg die Strategie desUnternehmens aktiv mit und koordinierte deutschlandweit die BereicheMarkets und Internationales. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen inder Corporate Governance- und Compliance-Beratung sowie in derPrüfung und Beratung von oftmals kapitalmarktorientierten undinternational aufgestellten Familienunternehmen, aber auchStiftungen. Seine Branchenerfahrung umfasst insbesondere Handel undKonsumgüter, Medien, Medizintechnik & Gesundheitswirtschaft sowieReal Estate."Ich freue mich, ab sofort den Wachstumskurs von Deloittemitzugestalten und meine Marktexpertise im norddeutschen Raumeinzubringen", erläutert Dr. Arno Probst.Über DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. Making an impact that matters - für mehr als244.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild undindividueller Anspruch zugleich.Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaftmit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk vonMitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedesihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig undunabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbstkeine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertereBeschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie aufhttp://www.deloitte.com/de/UeberUns.Pressekontakt:Isabel MilojevicLeiterin PresseTel: +49 89 29036 8825imilojevic@deloitte.deOriginal-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuell