Deloitte Webshop mit neuem Namen und massiv vergrößerter Berichtsdatenbank

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) -Deloittes Online-Shop ist die weltweit einzige Bezugsquelle fürindividuelle Benchmark-Berichte, generiert durch künstlicheIntelligenz.Ab heute heißt der Deloitte Webshop DeloitteSmartReports.com(https://deloittewebshop.com/). Unterhttp://www.DeloitteSmartReports.com kann jedermann individuelleBenchmark-Berichte mit den neuesten Erkenntnissen zu bestimmtenBranchen oder Geschäftszweigen beziehen. Das derzeitige Angebotumfasst Risiko- und Strategieberichte sowie den Security Quickscan.Die hochgenauen und höchst aussagekräftigen Berichte werden mitkünstlicher Intelligenz und Echtzeitdaten generiert.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/599121/Deloitte_SmartReports.jpg )Technologisch optimiert mit massiv vergrößerter DatenbankDie Technologie, auf der die Berichte aufbauen, wurde deutlichverbessert. Bislang konnten nur die Risikoberichte inGeschäftsberichten gescannt werden. Jetzt scannt Deloittevollständige Geschäftsberichte, um mögliche Risiken aufzudecken, diefür Firmen interessant sein könnten. Die Datenbank bietet jetztZugriff auf mehr als 100.000 Berichte, eine Steigerung vonbeachtlichen 100 %. Die Anzahl der Unternehmen hat sich von 15.000auf 20.000 erhöht.Erweiterung von DeloitteSmartReports.comDer Webshop bietet derzeit Risiko- und Strategieberichte sowie denSecurity Quickscan, der einen guten ersten Einblick in die digitaleUmgebung eines Unternehmens liefert. Die Datenforscher bei Deloittearbeiten mit Hochdruck an technologischen Verbesserungen. Schon baldwird es im Webshop auch Berichte zu Fusionen & Firmenübernahmen sowieTechnologie geben.Pressekontakt:Ewout BolhuisDirektor von Deloitte Innovation in den Niederlandenbeantwortet gerne Fragen per Telefon (+31-610-042-649) oder E-Mail(ebolhuis@deloitte.nl).Original-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuell