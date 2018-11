Deloitte-Studie: Umsatzrekord in der 2. Bundesliga

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die 2. Fußball-Bundesliga hat in der Saison 2016/2017 mit einem Gesamtumsatz von 568 Millionen Euro einen Rekord erzielt.



Das geht aus dem jährlichen Bericht des Finanzdienstleisters Deloitte hervor. Laut der am Donnerstag veröffentlichten Studie entspricht das einem Plus von sieben Prozent gegenüber der Vorsaison (2015/2016). Damit blieb die 2. Liga deutlich hinter der englischen Championship (838 Millionen Euro/+ 13 Prozent) zurück, die allerdings mit 24 Vereinen spielt.

Das deutsche Unterhaus verlor allerdings auch mit durchschnittlich 32 Millionen Euro Umsatz Pro Club gegenüber der Championship (35,0) weiter an Boden. Der Abstand im Vergleich zur Vorsaison wuchs von einer Million pro Verein auf nun rund drei Millionen Euro an. Allerdings profitieren die englischen Zweitligaclubs erheblich von den hohen Erlösen aus den Medienrechten der Premier League.

Die 2. Bundesliga bleibt weiter ein Zuschauermagnet und lockte mit 21 560 Besuchern pro Spiel mehr Fans in die Stadien als die Championship (20 152). Zudem ist der Unterbau in Deutschland finanziell gesünder als in England. Die 24 Clubs der Championship fuhren einen operativen Verlust in Höhe von rund 335 Millionen Euro ein, der Gesamtverlust von rund 29 Millionen Euro der 18 Zweitligisten hielt sich dagegen im Rahmen.

"Während die Championship nicht zum ersten Mal signifikante operative Verluste verbucht hat, war die 2. Bundesliga in den letzten Jahren, abgesehen von der Saison 2016/17, weitestgehend neutral bis positiv unterwegs", bilanzierte Stefan Ludwig, Leiter der Sport Business Gruppe bei Deloitte./ulb/DP/jha