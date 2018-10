Deloitte Studie: Erneuerbare Energien auf der Überholspur

--------------------------------------------------------------Studiendownloadhttp://ots.de/WDBZdZ--------------------------------------------------------------München (ots) - Wurde ihnen vor einigen Jahren nicht mehr als einNischendasein zugesprochen, sind erneuerbare Energien heute festerBestandteil der Energieversorgung vieler Länder. Hürden, die bishereinen stärkeren Einsatz bremsten, gehören nun der Vergangenheit an,wie die aktuelle Deloitte-Studie zur Entwicklung des globalen Marktsfür erneuerbare Energien zeigt: In den meisten Ländern habenUtility-Scale-Onshore-Wind- und Solarkraft Preisparität erreicht undauch die Netzintegration ist gelungen. Zwei Entwicklungen bringen dieerneuerbaren auf Augenhöhe mit herkömmlichen Energiequellen:Preislich konkurrenzfähig und sicherSieht man von länderspezifischen Subventionen ab, dann sind dieKosten für Solar-und Windenergie in weiten Teilen der Weltvergleichbar mit bzw. niedriger als die der traditionellenEnergieträger. Onshore-Windkraft ist die weltweit preiswertesteEnergiequelle. Zudem werden erneuerbare Energien durch günstigerwerdende Speichertechnologien besser integrierbar. Die Netzstabilitätwird durch Abschaltungen, Power-to-X-Technologien sowie guteVernetzung und steuerbare erneuerbare Energieträger sichergestellt.Ein weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien ist somit möglich undsinnvoll, wobei der Vorteil konventioneller Energieträger geringerwird.Automatisiert und innovativAuch innovative Technologien beschleunigen den Einsatzerneuerbarer Energien: Automatisierung und moderneFertigungsverfahren tragen dazu bei, dass Produktionskosten und -zeitreduziert werden können. Künstliche Intelligenz wird den Einsatzerneuerbarer Ressourcen optimieren, indem beispielsweiseintelligente, präzisierte Wettervorhersagen Verfügbarkeit undNachfrage planbar machen. Blockchain kann die Märkte fürÖkostromzertifikate revolutionieren und neue Materialien verbesserndie physischen Eigenschaften von Solar- und Windkraftanlagen."Bereits heute gehören Solar- und Windkraft zu den günstigstenEnergiequellen weltweit - und sie sind noch nicht einmal am Endeihrer technischen Entwicklung. Mit weiter sinkenden Kosten wächst dieNachfrage nach erneuerbaren Energien rasant", so Dr. Thomas Schlaak,Leiter Power & Utilities bei Deloitte. "Staaten, Unternehmen undBürger verstehen zunehmend, dass erneuerbare Energien nachhaltig,zuverlässig und bezahlbar sind."Boomende Nachfrage in verschiedenen BereichenDer größte Teil der Weltbevölkerung lebt heute in wachsendenStädten, deren Anspruch es ist, die Lebensqualität zu erhöhen,attraktiv zu sein und gleichzeitig ökologisch nachhaltig zu agieren.Strom aus erneuerbaren Energiequellen trifft diese Anforderungen.Mithilfe von Gemeinschaftsprojekten, wie den deutschenBürgerwindparks, sind erneuerbare Energien nicht nur Hausbesitzern,sondern jedermann zugänglich. Schwellenländer treiben das Wachstumder erneuerbaren Energien voran: Ihre kumulierte Kapazität, diese zuentwickeln, steht kurz davor, die der Industrieländer zu übertreffen.Auch Unternehmen setzen verstärkt auf zertifizierten Grünstrom. Indemsie ihre Nachhaltigkeitsziele auf die Lieferkette ausweiten, fordernund befähigen sie auch kleinere Unternehmen, Strom aus erneuerbarenEnergiequellen zu beziehen."Die beschriebenen Entwicklungen bedingen und verstärken sichgegenseitig", fasst Schlaak zusammen. "Es stellt sich nicht mehr dieFrage, ob erneuerbare Energiequellen großflächig integriert werden,sondern wann die konventionellen nicht mehr benötigt werden." 