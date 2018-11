Deloitte-Stiftung prämiert Hidden Movers - weil alle gewinnen, wenn Bildung gewinnt

München (ots) - Die Deloitte-Stiftung verleiht den bundesweitenHidden Movers Award.- Die Initiativen "nyendo.lernen:Social-Entrepreneurship-Education@School - BundesweiterTransfer" und "WorkKompass +" sind die diesjährigen Gewinner.- Der Sonderpreis "Sprachförderung" der Kutscheit Stiftung geht an"Berufsschulstufe Plus" und "agon - Gesellschaft zur Förderungvon Theater und Musik e.V.".Jungen Menschen Zugang zu Bildung und Sprache ermöglichen, ihnenPerspektiven eröffnen und sie bei der Integration unterstützen - alldiese Faktoren stehen beim "Hidden Movers"-Wettbewerb im Fokus. DerHidden Movers Award ist ein Projekt der Deloitte-Stiftung zurFörderung der Aus- und Weiterbildung junger Menschen in Deutschland.In diesem Jahr prämierte die Stiftung bereits zum neunten Malinnovative gemeinnützige Bildungsprojekte und Organisationen, dienoch weitgehend unbekannt, aber aussichtsreich sind. Von den 118eingegangenen Bewerbungen haben sich die Projekte "nyendo.lernen:Social-Entrepreneurship-Education@School - Bundesweiter Transfer" und"WorkKompass +" durchgesetzt und gewonnen. Der Sonderpreis"Sprachförderung" der Kutscheit Stiftung ging an "BerufsschulstufePlus" und "agon - Gesellschaft zur Förderung von Theater und Musike.V."."Die vielen Projekteinsendungen zeigen uns auch in diesem Jahrwieder, wie viel Engagement in unserer Gesellschaft steckt und welchebeeindruckenden Bildungsinitiativen es in Deutschland gibt. Es machtuns stolz, mit dem Hidden Movers Award vielversprechende Projekteunterstützen und fördern zu können. Denn wir sind überzeugt: Bildungist die Basis für den Erfolg jedes Einzelnen und für dasFunktionieren unserer Gesellschaft unabdingbar", so Prof. Dr.Wolfgang Grewe, Vorstandsvorsitzender der Deloitte-Stiftung.Gewinner des Hidden Movers AwardDie Siegerprojekte zeigen beispielhaft, auf welch unterschiedlicheArt und Weise gemeinnützige Projekte der Jugend- und Bildungsarbeitjunge Menschen zielbringend unterstützen können. Bei demGewinner-Projekt "nyendo.lernen:Social-Entrepreneurship-Education@School - Bundesweiter Transfer"handelt es sich um ein dreijähriges Entrepreneurship-Programm, dasSchüler zur Gründung eigenständiger Firmen befähigt. Es bietet einschulbegleitendes Lernfeld, das Jugendliche darin unterstützt, eigeneIdeen zu entwickeln und unternehmerisch umzusetzen. VielseitigeLerninhalte und partizipative Module befähigen zu einemselbstbewussten und eigenständigen Umgang im unternehmerischen Denkenund Handeln. Die Deloitte-Stiftung zeichnete das Programm mit einemPreisgeld von 25.000 Euro aus."WorkKompass +" aus Köln richtet sich an junge afrikanischeGeflüchtete mit voraussichtlichem Bleiberecht, dieOrientierungshilfe, Informationen und zusätzliche Qualifizierungenfür Arbeit, Ausbildung oder Bildungsmöglichkeiten benötigen unddiesbezüglich vermittelt werden möchten. Einzelfallgespräche,Gruppenangebote, Sprachförderung sowie Kommunikations- undBewerbungstraining werden ergänzt durch unterstützende Patenschaften("Tandems") und Netzwerke. Dies ermöglicht den Geflüchteten wichtigeQualifikationen für eine erfolgreiche Integration in Arbeitsmarkt undGesellschaft. Das Projekt wurde mit 25.000 Euro prämiert.Gewinner Sonderpreis "Sprachförderung""Berufsschulstufe Plus" bereitet Jugendliche mit geistigerBehinderung im Grenzbereich zur Lernbehinderung gezielt auf einenArbeitsplatz im Dienstleistungsbereich vor. Schwerpunkte sindGastronomie und Hauswirtschaft sowie Betreuung und Pflege. DieSchüler lernen die Dienstleistungsbereiche in Unterricht und Praxiskennen und werden befähigt, eine Ausbildung an einer Berufsschuleanzuschließen. Die Schule arbeitet dabei eng mit verschiedenenKooperationsbetrieben zusammen. Das Projekt wird mit 12.500 Eurogefördert."agon - Gesellschaft zur Förderung von Theater und Musik e.V."unterstützt Jugendliche dabei, eigene kreative Ideen im BereichTheater und Musik zu verwirklichen. Ziel des integrativen Projektsist es, junge Menschen mit Migrationshintergrund oder aus sozialschwächeren Familien für Theater und Musik zu begeistern und ihnendie Möglichkeit zu geben - auch und gerade in sozial gemischtenGruppen - einen Zugang zu Gesellschaft und Kultur zu finden. DasProjekt richtet sich zudem an begabte Jugendliche, die ambitioniertund experimentierfreudig sind und gewohnte (Denk-)Strukturen durchinnovative Crossover-Projekte aufbrechen wollen. Auch "agon" erhälteine Förderung von 12.500 Euro.Verborgenes Engagement fördernEine Expertenjury mit Vertretern aus dem gemeinnützigen Sektorsowie aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien beurteilte dieeingereichten Projekte anhand von formalen und inhaltlichenKriterien: Modellhaftigkeit, Wirksamkeit und Innovation standen dabeigenauso im Vordergrund wie Nachhaltigkeit der Maßnahmen und derFaktor "Social Entrepreneurship". Die Award-Gewinner konnten bei alldiesen Kriterien überzeugen. Neben dem Preisgeld von insgesamt 75.000Euro werden sie zudem bei der Businessplanung und Umsetzung ihrerProjekte sechs Monate lang von Deloitte-Experten beraten und erhaltenim Rahmen eines eintägigen Workshops mit der Social EntrepreneurshipAkademie weiteren wertvollen Input. "Wir glauben an die Macher dieserProjekte und die große gesellschaftliche Wirkung und den Nutzen, densie dadurch erzielen. Deshalb wollen wir die Projekte nicht nurfinanziell, sondern auch mit unseren engagierten und klugen Köpfenunterstützen", erklärt Prof. Dr. Martin Plendl, CEO von Deloitte undKuratoriumsvorsitzender der Deloitte-Stiftung.Die Verleihung fand in diesem Jahr in der Alten BayerischenStaatsbank statt. Durch den Abend führte Nina Eichinger und alsKeynote Speaker gab Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin einenEinblick in die Philosophie einer humanen Bildung. Musikalischumrahmt wurde die Veranstaltung von Sarré Musikprojekte, Gewinner desHidden Movers Award 2016.Die prämierten Projekte und deren Platzierungen finden Sie unterwww.hidden-movers.de. Bildmaterial steht unter https://berlinmedia.gallery/deloitte-stiftung/hidden-movers-award-2018 zum Download bereit.Über die Deloitte-StiftungUnter dem Leitmotiv "Perspektiven für morgen" bündelt dieDeloitte-Stiftung ihr Engagement für Bildung und Wissenschaft. Mitunseren Aktivitäten fördern wir die Aus- und Weiterbildung jungerMenschen, unterstützen die Entwicklung neuer, zukunftstauglicherBildungsmodelle und leisten einen Beitrag zur Verbesserung desInnovationstransfers von der Hochschule in die Wirtschaft. DieDeloitte-Stiftung wurde von den Gesellschaftern und Führungskräftenvon Deloitte gegründet.