Deloitte Mobile Consumer Survey 2019: 5G, Zubehör und Sprachassistenten - so tickt der deutsche Mobilfunknutzer

Düsseldorf (ots) - Haben Sie ein Smartphone? Das ist in Deutschland 2019 ehereine rhetorische Frage. 89 Prozent der Deutschen besitzen mittlerweile einSmartphone. "Damit ist die Verbreitung mobiler Endgeräte auf einem Plateauangelangt", erklärt Dr. Andreas Gentner, Partner und Leiter Technology, Media &Telecommunications EMEA bei Deloitte. "Besonders deutlich zeigt sich dieEntwicklung bei den Smartphones. Deren Verbreitung ist in diesem Jahr erstmalsnicht weitergewachsen. Selbst in der Altersgruppe 65+ besitzen 80 Prozent derBefragten ein Smartphone. Bei anderen mobilen Geräten wie Laptops oder E-Readernist der Markt ähnlich gesättigt."Mobile Geräte, allen voran Smartphones, sind aus unserem Tagesablauf nicht mehrwegzudenken. Aber wie gestaltet der deutsche Mobilfunknutzer diesen Alltag?Deloitte hat für die aktuelle Ausgabe des Mobile Consumer Survey 2000 Menschenzwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland zu ihrem Nutzerverhalten und ihrenVorlieben rund um mobile Geräte befragt. Entstanden ist dabei ein Porträt desdeutschen Mobilfunknutzers 2019.Wer ein Smartphone wollte, hat mittlerweile einesMit Geräten sind die deutschen Verbraucher gut versorgt oder anders gesagt, wereinen Laptop (76 Prozent), ein Tablet (57 Prozent) oder auch einen E-Reader (37Prozent) haben wollte, besitzt mittlerweile auch ein entsprechendes Gerät.Größere Sprünge waren bei keinem Gerätetyp in den vergangenen drei Jahren zubeobachten.Doch gerade beim Smartphone investieren die Befragten nicht nur in das Gerätselbst. "In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal auch nach Smartphone-Zubehörgefragt", erklärt Dr. Andreas Gentner. "Unseren Berechnungen zufolge hat dasaktuell genutzte Zubehör in Deutschland einen Gesamtwert von sechs MilliardenEuro und gewisse Zubehör-Typen gehören mittlerweile zum Standard. So haben zumBeispiel 78 Prozent der Nutzer eine Hülle für ihr Smartphone. NebenSpeicherkarten (66 Prozent) und Powerbanks (53 Prozent) ist Audio-Zubehörbesonders beliebt. Gerade bei Kopfhörern und Lautsprechern sind vieleVerbraucher bereit, größere Summen für hochwertige Markenprodukte auszugeben."Die hohe Verbreitung von Zubehör ist auch Indiz für den exponierten Stellenwert,den Smartphones im Alltag haben.Interesse an 5G wächst, aber Verbraucher wollen dafür nicht mehr zahlenZurückhaltender sind viele Verbraucher immer noch beim Thema 5G. Auch nach denFrequenzauktionen kann von einer Euphoriewelle bei den Konsumenten keine Redesein. Zwar steigt das Interesse am neuen Mobilfunkstandard vor allem bei jungenHeavy Usern unter 25 Jahren - hier schätzen 67 Prozent der Befragten 5G als"wichtig" oder "sehr wichtig" ein - im altersübergreifenden Durchschnitt sind esaber mit 45 Prozent weniger als die Hälfte der Befragten. Zudem will dieMehrheit (52 Prozent) keine zusätzlichen Kosten für 5G tragen.Doch nicht nur Heavy User begleitet das Smartphone durch den Alltag: DieVerbraucher haben sich beispielsweise daran gewöhnt, schnell und unkompliziertvon unterwegs aus kommunizieren zu können und haben hier auch ihre präferiertenKanäle gefunden. Die Nutzerzahlen haben sich 2019 nur geringfügig verändert. 82Prozent der Befragten nutzen Mobile Instant Messaging (MIM), hier sind vor allemMessengerdienste aus dem Facebook-Konzern beliebt, allen voran Whatsapp, das von79 Prozent seiner Nutzer mindestens täglich verwendet wird. Die einzig relevanteAlternative ist die E-Mail, die 68 Prozent der Befragten regelmäßig nutzen. DieSMS-Nutzung hat mit 34 Prozent ihren bisherigen Tiefpunkt erreicht.Sprachassistenten auf ErfolgskursDeutliche Zuwächse gibt es bei den Sprachassistenten. Hier hat sich derNutzeranteil altersübergreifend im Vergleich zum Vorjahr von 16 auf 30 Prozentfast verdoppelt. Die Technologie etabliert sich zunehmend im Nutzeralltag.Verbraucher nutzen die Sprachassistenten zunehmend für Einkäufe (+ 6 Prozent)oder auch zur Smart-Home-Steuerung (+ 4 Prozent). Seltener als imVorjahresvergleich werden die Geräte zum bloßen Zeitvertreib oder für einfacheSuchanfragen eingesetzt.Das Thema Zeitvertreib spielt dagegen beim Mobile Gaming eine wichtige Rolle.2019 gaben mehr als die Hälfte der deutschen Mobilfunknutzer (51 Prozent) an, amSmartphone auch zu spielen. Die Spiele begleiten Gamer durch den ganzen Tag, vorallem beim Entspannen (60 Prozent), nebenbei beim Fernsehen (28 Prozent) undbeim Pendeln (26 Prozent). Populär sind vor allem einfache Games mit schnellenErfolgserlebnissen, wie Candy Crush oder Solitaire.Vor allem 18- bis 24-Jährige finden ihren Smartphone-Konsum zu hochAuch wenn das Smartphone für viele nahezu unverzichtbar ist, haben dieVerbraucher auch Bedenken. Wie schon im Vorjahr, geht die große Mehrheit davonaus, dass Online-Unternehmen ihre persönlichen Daten verwenden (79 Prozent) odersogar an Dritte weitergeben (69 Prozent). Die DSGVO hat hier kein zusätzlichesVertrauen geschaffen. Gleichzeitig legen die meisten Verbraucher beim ThemaDatenschutz einen gewissen Fatalismus an den Tag. So lesen nur 11 Prozent derBefragten grundsätzlich AGBs, bevor sie diese akzeptieren.Zudem hinterfragen Mobilfunknutzer den eigenen Smartphone-Konsum zunehmend. 38Prozent der Befragten finden, dass sie zu viel Zeit am Smartphone verbringen.2018 waren das noch fünf Prozent weniger. In der Altersgruppe der 18- bis24-Jährigen liegt der Anteil derer, die ihre eigene Smartphone-Nutzung als zuhoch einschätzen, sogar bei 63 Prozent. Die Folgen: 35 Prozent fühlen sich beianderen Aufgaben abgelenkt, 29 Prozent schlafen später ein als geplant und zehnProzent klagen sogar über physische Schmerzen, wie Kopfweh."Das Smartphone macht unseren Alltag gleichzeitig leichter und schwerer", fasstAndreas Gentner zusammen. "Es ist ein vielseitiger Helfer, aber auch einStressfaktor. Außerdem stößt auch die Smartphone-Nutzung an ihre Grenzen undlässt sich mit neuen Diensten nicht unendlich steigern. Immer mehr Menschenhinterfragen ihr Nutzerverhalten. Ein Smartphone gehört heute zurGrundausstattung. Für immer mehr Verbraucher geht es nun darum, ihr Gerät,angepasst an ihre individuellen Bedürfnisse, zu optimieren."Inhaltlich verantwortlich für die Studie ist Dr. Andreas Gentner, Partner undLeiter Technology, Media & Telecommunications EMEA bei Deloitte. 