Deloitte Digital wird DoubleClick-Partner für Programmatic Advertising

München (ots) - Als Certified Marketing Partner von DoubleClickberaten Deloitte Digital und Google in Deutschland künftig gemeinsamim Bereich Programmatic Advertising. Die Partnerschaft kombiniert diekreative und technologische Beratungskompetenz von Deloitte Digitalmit der gezielten Online-Werbung von DoubleClick by Google. DiePlattform unterstützt Vermarkter und Agenturen mithilfe von Daten undKundensegmentierung dabei, ihr Digitales Marketing über alle Kanäleeffizienter abzuwickeln."Die Digitalisierung erfordert viel mehr als nur reines Digital-und Marketingwissen. Deloitte Digital kann mit seiner globalenPräsenz nicht nur internationale Projekte für unsere Kundenabwickeln, sondern auch bei Themen wie Strategie, Cultural Change undprozessualen Veränderungen helfen, die eine immer wichtigere Rollespielen. Mit Deloitte Digital haben wir einen starken Partner für dieBeratung unserer Großkunden gefunden", sagt Axel Täubert, Head ofPlatform Sales bei Google.Interdisziplinäre Teams von Kreativen, Technologen undStrategieberatern von Deloitte Digital unterstützen bereits globaltätige Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrerDigitalstrategien - vom Change Management bis hin zu digitalenPlattformen und der Technologieimplementierung. Als Teil derEnd-to-End-Beratung baut Deloitte Digital den technologischen Bereichmit der Google-Partnerschaft weiter aus. Die Zusammenarbeit beginntim Bereich Programmatic Consulting und soll künftig auf weiteredigitale Schwerpunktthemen und Badges im Rahmen des CertifiedMarketing Partners Programm ausgeweitet werden."Immer häufiger werden wir als einer der führenden Berater imBereich Digitale Transformation von unseren Kunden zum ThemaEffizienzmaximierung im Marketing angesprochen. Technologieanbieterund Programmatischer Einkauf sowie die sinnvolle Datennutzung rückendabei in den Fokus. Mit DoubleClick haben wir nun einen weiterenPartner in unserem Ökosystem, der uns dabei unterstützt, für unsereKunden maximale Ergebnisse zu erzielen", sagt Florian Schültke,Partner bei Deloitte Digital und Head der Deloitte Digital Studios inDeutschland.Über Deloitte DigitalDeloitte Digital berät das Management führender nationaler undinternationaler Unternehmen in allen Fragen der digitalenTransformation - ganzheitlich von der Strategie über die Konzeptionbis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. ImVordergrund steht dabei ein integrierter Ansatz für die Entwicklungvon End-to-End Lösungen sowie der Aufbau neuer Geschäftsmodelle,Produkte und Services. Weitere Informationen finden Sie aufwww.deloittedigital.com/de.Über DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. Making an impact that matters - für mehr als244.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild undindividueller Anspruch zugleich.Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaftmit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk vonMitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedesihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig undunabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbstkeine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertereBeschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie aufwww.deloitte.com/de/UeberUns.