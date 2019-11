Deloitte CPO Survey: Steigende Risiken für den Einkauf

München (ots) -Herausforderungen haben in vergangenen zwölf Monaten deutlichzugenommenInterne Anforderungen spielen für Einkäufer eine immer geringereRolleDigitalisierung, Mitarbeiterentwicklung und neue Kooperationen sindErfolgsfaktorenDer Einkauf steht zunehmend unter Druck. Anders als in den vergangenen Jahrensind die Ursachen nicht mehr nur innerbetriebliche Herausforderungen, sondernvor allem geopolitische Risiken und das Ende alter Gewissheiten. Das zeigt eineDeloitte-Umfrage unter knapp 500 Führungskräften im Einkauf."61 Prozent der Befragten stellen mit Blick auf ihren Einkauf einen Anstieg derRisiken fest", sagt Michael Wiedling, Director im Sourcing & ProcurementPractice von Deloitte. "Verlässliche Handelsbeziehungen, eine entscheidendeVoraussetzung für jeden Einkäufer, werden durch aktuelle geopolitischeEntwicklungen und neue Abgaben infrage gestellt."Nur zwei von fünf Firmen für steigende Risiken vorbereitetDie Mehrheit der befragten Chief Procurement Officers (CPO) ist überzeugt, dassdie Risiken in den vergangenen zwölf Monaten zugenommen haben. 61 Prozent sindder Meinung, dass diese Risiken deutlich oder etwas gestiegen sind. Dochlediglich 41 Prozent der Einkäufer sind nach eigener Aussage darauf vorbereitet.Der drohende wirtschaftliche Abschwung und die Deflation sind für die meistenBefragten die größte Gefahr (42%). Handelskonflikte und der Brexit liegen aufden Plätzen vier (33%) und sechs (23%). An zweiter, dritter und fünfter Stelleder größten Unsicherheitsfaktoren stehen innerbetriebliche Themen wieKomplexität des eigenen Unternehmens (39%), die Steuerung von Megalieferanten(37%) und die digitale Fragmentierung des eigenen Unternehmens (29%).Die Gunst der Stunde nutzenEinige Unternehmen gehen mit diesen Herausforderungen aktiver um, das aktuelleMarktrisiko wird für sie zur Chance. "Die derzeitige Konjunktur sowie dieDigitalisierung schaffen neue Möglichkeiten, denn der Kostendruck eröffnet demEinkauf neue Kooperationen mit anderen internen Funktionen", sagt Wiedling."CPOs sollten das nutzen, indem sie ihre Teams zum Beispiel durch dieIntegration digitaler Ansätze stärken. Denn plötzlich öffnen sich Türen, diejahrelang verschlossen waren."Nicht alle Unternehmen sind optimal vorbereitet. Die Datenqualität in dereigenen Organisation ist die größte Herausforderung für 60 Prozent derBefragten. 40 Prozent kämpfen mit ihrer zu stark individualisiertenIT-Landschaft, die eine aussagekräftige Datenanalyse beeinträchtigt. GeringeBudgets und unklare Kosten-Nutzen-Rechnungen weisen zudem darauf hin, dass esvielen CPOs schwerfällt, einen überzeugenden Business Case für neue digitaleLösungen aufzumachen.Einkauf ist zu wenig vernetzt"Chief Procurement Officers müssen sich als Businesspartner starkerprofilieren", sagt Wiedling. "Nur 26 Prozent betrachten ihren Fachbereich alssehr gut positioniert. Denn der Einkauf ist mit wichtigen Funktionen wie IT,Finance oder Operations nur bedingt vernetzt."Eine stärkere Vernetzung versetzt ihn in die Lage, crossfunktionale Lösungen wieoptimierte Spezifikationen oder die Integration von Lieferanten zurKostensenkung zu nutzen. "Wir empfehlen daher, für jede Partnerfunktion desEinkaufs den Reifegrad der Beziehung zu evaluieren, Fachabteilung und Einkaufeng zu verzahnen und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen", so Wiedling.Vor diesem Hintergrund wird Weiterbildung zu einem zentralen Thema fürzahlreiche CPOs, in Kernbereichen des Einkaufs (Category Management,Verhandlungsführung), aber auch bei Zukunftsthemen wie Datenvisualisierung oderAnalytics."Der Schwerpunt der Digitalisierung im Einkauf liegt heute bei reifenApplikationen im Bereich Source-to-Pay, Purchase-to-Pay und Vertragsmanagement,mit denen operative und strategische Prozesse automatisiert werden. Die Chancen,die durch den Einsatz von Analytics oder künstlicher Intelligenz in derEntscheidungsfindung entstehen, werden bislang zu wenig genutzt. Wir empfehlendaher, eine starke digitale Vision zu entwickeln und diese schrittweiseumzusetzen, eng abgestimmt auf die Bedürfnisse der internen Kunden", sagtWiedling.Über DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, RiskAdvisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen undInstitutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschlandvon Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragendeKompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösungihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. 