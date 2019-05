Deloitte CFO Survey 2019: Vorbereitet auf den Abschwung? (FOTO)

München (ots) -- Finanzchefs der deutschen Unternehmen erwarten erheblicheAbkühlung der Konjunktur- Konjunkturelle und internationale Risiken als Bedrohung - auchfür die Weltwirtschaft- Gegenmaßnahmen: Schuldenreduzierung und stärkerer KundenfokusDroht der deutschen Wirtschaft das Ende der fetten Jahre? Lautaktuellem CFO Survey von Deloitte, dem Stimmungsbarometer derFinanzvorstände, geht der Trend in diese Richtung. Zwar wird diewirtschaftliche Lage nach wie vor sehr positiv beurteilt - DreiViertel der befragten CFOs bewerten die Lage in Deutschland als gutoder sehr gut, zwei Drittel teilen diese Ansicht für die USA.Allerdings wandelt sich das Bild, wenn es um die Aussichten derkommenden 12 Monate geht. 31 Prozent der Befragten rechnen mit einerVerschlechterung der Konjunktur, nur 19 Prozent mit einerVerbesserung. Rund ein Drittel erwartet gar eine Rezessionhierzulande. Die konjunkturelle Skepsis überträgt sich auch auf dieUnternehmensebene: Lediglich sechs Prozent der Befragten planenNeueinstellungen - bei der Befragung vor einem Jahr waren es 31Prozent. Ein deutliches Minus gibt es auch bei den geplantenInvestitionen: 18 Prozent der Befragten wollen diese steigern(Frühjahr 2018: 47%)."Die Unternehmen spüren, dass die deutsche Wirtschaft vor einerWende stehen könnte. Die Befragten geben sich tendenziellpessimistischer als noch vor Jahresfrist. Dabei gibt es eine Reihevon vor allem politischen Risiken, die eine Konjunkturabkühlungbeschleunigen könnten, vor allem politische Risiken wie der Brexit.Die Risiken haben die CFOs zwar fest im Blick, es scheint aber nochan konkreter Vorbereitung zu mangeln", erklärt Dr. Alexander Börsch,Chefökonom bei Deloitte.Exportorientierte Branchen mit zumeist negativen ErwartungenAuffällig sind die ausgeprägten Branchenunterschiede, vor allem inBezug auf die Geschäftsaussichten und Investitionen.Exportorientierte Branchen, wie die Auto- oder Chemieindustrie, sindbezüglich der eigenen Geschäftsentwicklung sehr pessimistischeingestellt und planen einen Investitionsrückgang. Fürbinnenmarktorientierte Branchen, wie Immobilien oder Handel, gilt dasGegenteil.Bei den maßgeblichen Risiken für die eigene Geschäftstätigkeitgewinnen konjunkturelle wie auch internationale Fragen wieder anWert. Zwar ist das größte unternehmerische Risiko für die Befragtennach wie vor der Fachkräftemangel, der für eine aktuell guteKonjunktur spricht (62%, keine Veränderung). Stark zugenommen habenaber geopolitische Risiken wie Brexit und Handelskrieg (58%, + achtProzentpunkte zum Umfrage Herbst 2018) sowie eine schwächereInlandsnachfrage (47%, + sieben Prozentpunkte). Es folgen steigendeLohnkosten (38%, + ein Prozentpunkt) sowie mit deutlicher Zunahme von13 Prozentpunkten eine schwächere Auslandsnachfrage (35%). Neben denRisiken für das eigene Unternehmen sehen die Befragten auch eineVielzahl von Gefahren, die die Weltwirtschaft als Ganzes betreffen.So halten mehr als acht von zehn CFOs einen Anstieg desProtektionismus und Populismus für realistisch (86 bzw. 83%). Mehrals jeder zweite CFO (58%) erachtet Cyberangriffe auf seinUnternehmen sowie auf Regierungen als wahrscheinlich bis sehrwahrscheinlich. Einen harten Brexit halten 57 Prozent fürvorstellbar, eine neu Euro-Krise 53 Prozent. Allerdings sehen dieBefragten ihre Unternehmen von den meisten dieser Risiken - mitAusnahme einer Eurokrise - eher moderat betroffen.Lösungen auf Ende des Booms MangelwareImmerhin 69 Prozent der Befragten halten sich für ein Erlahmen derKonjunktur gut vorbereitet, 21 Prozent sogar sehr gut. Allerdings hatnur eine Minderheit (35%) der Befragten einen konkreten Aktionsplanfür ein Ende des Booms erstellt. Sollte es zu einem Abschwung kommen,würden sich die meisten Befragten auf eine Anpassung der Kreditlinien(von 43 Prozent geplant oder umgesetzt) konzentrieren. Auch dieVerbreiterung der Geschäftstätigkeit auf neue Kundengruppen/Regionenoder Marktsegmente (42%) und die erhöhte Nutzung vonfortgeschrittenen Technologien zur Effizienzsteigerung (38%) sindhäufig umgesetzte bzw. angedachte Maßnahmen. 37 Prozent gabenDiversifizierung der Finanzierungsquellen an, 34 Prozent Reduzierungder Schulden.Skalierbarkeit nur teilweise gegebenWie steht es um die Skalierbarkeit der Finanzfunktion, um siegegebenenfalls an neue konjunkturelle Verhältnisse anzupassen? Diebreite Mehrheit, 59 Prozent, sehen sie gegeben. 34 Prozent hingegennicht. Konkret wollen die CFOs im Falle eines AnpassungsbedarfsShared Services in Anspruch nehmen (von 37 Prozent umgesetzt, bei 18Prozent in Planung), Prozesse automatisieren (32%/49%) oder auchZeitarbeitskräfte einstellen (28%/10%). Gleichzeitig planen knappzwei Drittel der Befragten, im Falle einer Rezession ihrDigitalisierungsbudget unverändert beizubehalten, 16 Prozentbeabsichtigen sogar, dieses auszuweiten."Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die CFOs ihreFinanzfunktionen gut auf eine mögliche Rezession vorbereitet sehen.Der verstärkte Einsatz digitaler Technologien verbessert zunehmenddie Fähigkeit, auf neue Bedarfe zu reagieren. Die Personalfragehingegen spaltet die Studienteilnehmer: 42 Prozent wollen dieBelegschaft im Krisenfall reduzieren, 51 Prozent planen auch beinegativen Perspektiven mit der aktuellen Personalstärke", führt RolfEpstein, Leiter CFO Programm, aus.