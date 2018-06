Deloitte Brexit Briefing: Deutsche Unternehmen bereiten sich auf harten Ausstieg vor

--------------------------------------------------------------Deloitte Brexit Briefingshttp://ots.de/W23vhQ--------------------------------------------------------------München (ots) -- Knappe Mehrheit der deutschen Unternehmensvertreter glaubt nicht anplanmäßigen Abschluss der Brexit-Verhandlungen bis zum Herbst 2018.- Mehr als 50 Prozent rechnen mit Nachteilen für das eigeneUnternehmen - und knapp drei Viertel haben sich bereits intensiv aufdie möglichen Szenarien vorbereitet.- Nach Einschätzung der Unternehmensvertreter gibt es jedoch auchChancen: Es gibt den Wunsch nach einer vertieften europäischenZusammenarbeit.Der Brexit droht immer stärker zum Problem für alle zu werden, dieauf ein geordnetes Ausscheiden der Briten aus der EU hoffen. Auchnach mehreren schwierigen Verhandlungsrunden bleibt der harte Brexitein ernstzunehmendes Szenario. Für deutsche Unternehmen hat dasernsthafte Konsequenzen, denn kaum etwas scheint so bedrohlich wieeine anhaltende Unsicherheit, die zum Spekulieren einlädt. Lautaktuellem Brexit Briefing von Deloitte, das die Folgen des Bruchs fürdie deutschen Unternehmen in den Fokus stellt, erwartet die Mehrheiteinen konventionellen Freihandelsvertrag zwischen der EU undGroßbritannien. Insgesamt befürchten die befragtenUnternehmensvertreter vor allem einen Rückgang des Handels - und überdie Hälfte sieht das Potenzial für eine ernsthafte Schädigung deseigenen Unternehmens, wenn es zu einem harten Brexit kommen sollte.Eine Konsequenz wäre in jedem Fall die Verringerung von Investitionenins Vereinigte Königreich und die Konzentration auf andere Märkte."Im Rahmen der Studie haben wir 239 deutsche Großunternehmen mitwirtschaftlichen Beziehungen nach Großbritannien befragt. 49 Prozentder Studienteilnehmer glauben nicht an eine Einigung zwischenGroßbritannien und der EU über ein geordnetes Ausscheiden bis zumHerbst. Entsprechend hat sich die große Mehrheit bereits intensivvorbereitet und verschiedene Szenarien durchgespielt", erklärtAlexander Börsch, Chefökonom bei Deloitte.Keine binnenmarktähnlichen Beziehungen am HorizontWährend also fast die Hälfte befürchtet hat, dass es zu einemharten, ungeregelten Ausscheiden kommen könnte, ist die Zahl derOptimisten mit 47 Prozent kaum geringer. Das spiegelt sich teilweiseauch in der Erwartung kommender Regelungen nach einer eventuellenÜbergangsphase bis Ende 2020 wider - hier liegt die Zahl jener, dieeinen harten Brexit mit Gültigkeit der WTO-Regeln sehen, bei einemknappen Viertel. Die Mehrheit rechnet mit einem konventionellenFreihandelsvertrag für Güter, ein gutes Fünftel hingegen mit einerZollunion. An eine "aufgeweichte" Fortsetzung bisheriger Beziehungenim Rahmen einer institutionellen Zusammenarbeit mitbinnenmarktähnlichen Beziehungen glauben lediglich 13 Prozent.Brexit lässt EU enger zusammenrückenDie Mehrheit der Befragten legt großen Wert auf die Beachtung dervier Grundfreiheiten und plädiert für einen AusschlussGroßbritanniens aus der EU, wenn die 4 Grundfreiheiten nichtgewährleistet sind. Damit stellt die Mehrheit der Unternehmen dieIntegrität des Binnenmarktes vor kurzfristige wirtschaftlicheVorteile. Ein Drittel würde jedoch zumindest auf diePersonenfreizügigkeit verzichten. Unabhängig davon favorisieren 37Prozent nach einem - wie auch immer gestalteten - Ausstieg desVereinigten Königreichs eine vertiefte europäische Zusammenarbeit, 28Prozent votieren für eine stärkere Zentralisierung und Integration.Finanz-, Chemie- und Konsumgüterbranchen besonders besorgtInsbesondere ein harter, ungeregelter Brexit schadet deutschenUnternehmen: Über die Hälfte, 53 Prozent, sieht ein hohes oder sehrhohes Schadenpotenzial. Insbesondere die Finanzbranche, dieChemieindustrie, die Konsumgüterbranche sowie Technologie- undAutomobilsektor zeigen sich überwiegend pessimistisch. Bislangmussten die Unternehmen vor allem mit Schwierigkeiten bei derlangfristigen Planung, der Unsicherheit beiInvestitionsentscheidungen, Wechselkursschwankungen sowie einemerhöhten allgemeinen Aufwand zum Umgang mit den Brexit fertig werden.Handel mit Großbritannien wird zurückgehenBei den Konsequenzen des Brexits für den Standort Deutschlandüberwiegen die Risiken und Nachteile. Mit 44 Prozent rechnet fast dieHälfte mit einem rückläufigen Handel auf der Insel, 41 Prozentbefürchten zudem ein weiteres Auseinanderfallen der EU. Ein gutesDrittel sieht einen neuen Standortwettbewerb aufgrund britischerSteuervorteils-Versprechen. Aber es gibt auch Chancen: Der Standortals Ganzes kann von einer stärkeren Verlagerung von Unternehmenebenso profitieren wie von einer höheren Attraktivität fürausländische Direktinvestitionen sowie als Anziehungspunkt fürF&E-Investments und internationale Talente. Ungeachtet desallgemeinen Pessimismus in der Finanzbranche wird auch eine Stärkungdes Finanzplatzes Deutschland erwartet.Vorbereitung - von Analyse bis ZulieferketteJe näher der Brexit rückt, desto intensiver die Vorbereitungen.Fast drei Viertel beschäftigen sich inzwischen sehr stark mit derThematik. Branchenspezifisch haben besonders der Technologiesektor,der Maschinenbau und die Verarbeitende Industrie ihre Vorbereitungenausgeweitet. Wichtigstes Instrument in diesem Zuge sind punktuelleAnalysen, initiiert von über der Hälfte der Unternehmen, fernerzentrale Task Forces sowie - für 14 Prozent - die Inanspruchnahmeexterner Expertise. 47 Prozent haben bereitsInvestitionsentscheidungen überprüft, 44 Prozent die Lieferketteentsprechend umgebaut. Immerhin ein Drittel hat bereits Investmentsim Vereinigten Königreich gestoppt."Der Brexit hat schon jetzt spürbare Folgen für die deutschenUnternehmen. Investitionen werden überprüft, Lieferketten umgebaut,Risiken analysiert. Alle aber haben eines gemeinsam: Kommt der harteBrexit, wird sich die Mehrheit auf andere Märkte konzentrieren",resümiert Börsch.Die kompletten Deloitte Brexit Briefings stehen Ihnen unterfolgendem Link zum Download zur Verfügung: http://ots.de/XJYTeSÜber DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. Making an impact that matters - für mehr als244.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild undindividueller Anspruch zugleich.