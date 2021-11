Dell Aktie: Dell gliedert VMware aus!

Die Aktionäre von Dell Technologies Inc.(NYSE:DELL) erhalten für jede Aktie von Dell, die sie am 29. Oktober halten, 0,440626 Stammaktien von Vmware, Inc. der Klasse A (NYSE:VMW).

Das ist passiert

Jede VMware-Aktie der Klasse B wird im Zusammenhang mit der Ausschüttung in eine VMware-Stammaktie der Klasse A umgewandelt, bevor die Dell-Aktionäre diese Aktien erhalten. Die Aktionäre von Dell Technologies werden anstelle von Bruchteilen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung