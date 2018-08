Delixi Xinjiang Transportation: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Delixi Xinjiang Transportation, die im Segment "Lkw-Verkehr" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 13.08.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 11,52 CNY.

Die Aussichten für Delixi Xinjiang Transportation haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Delixi Xinjiang Transportation. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Delixi Xinjiang Transportation führt bei einem Niveau von 72,79 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 67,36 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Delixi Xinjiang Transportation mit einer Rendite von -62,38 Prozent mehr als 64 Prozent darunter. Die "Passenger Transportation"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,15 Prozent. Auch hier liegt Delixi Xinjiang Transportation mit 66,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.