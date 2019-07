Delixi Xinjiang Transportation: Es wird immer turbulenter!

Per 17.07.2019, 07:35 Uhr wird für die Aktie Delixi Xinjiang Transportation am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 25.06 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lkw-Verkehr".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Delixi Xinjiang Transportation einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Delixi Xinjiang Transportation jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -62.38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Delixi Xinjiang Transportation damit 36,53 Prozent unter dem Durchschnitt (-25.86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt -19.62 Prozent. Delixi Xinjiang Transportation liegt aktuell 42,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Delixi Xinjiang Transportation in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Delixi Xinjiang Transportation beträgt das aktuelle KGV 15.52. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" haben im Durchschnitt ein KGV von 39.49. Delixi Xinjiang Transportation ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.