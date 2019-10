Delivery Hero wird nochmal optimistischer

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferant Delivery Hero hat sich für das Gesamtjahr dank deutlichen Kundenwachstums und einer größeren weltweiten Restaurantabdeckung 2019 noch einmal höhere Ziele vorgenommen.



Der Umsatz soll nun zwischen 1,44 und 1,48 Milliarden Euro liegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Zuvor war das Unternehmen noch von einem Wert am oberen Ende der Spanne von 1,3 bis 1,4 Milliarden ausgegangen und hatte damit bereits Anfang September die Prognose erhöht. Im Zeitraum Januar bis September erzielten die Berliner Erlöse im Wert von 972,2 Millionen Euro.

Auch beim anvisierten bereinigten Jahresverlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde Delivery Hero etwas konkreter. Dieser solle nun am unteren Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 370 bis 420 Millionen Euro liegen. Mittel- bis langfristig will das Unternehmen denn auch überdurchschnittlich und nachhaltig wachsen./kro/jha/