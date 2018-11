Delivery Hero wächst weiter rasant - Umsatzprognose erhöht

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferant Delivery Hero hat nach einem starken dritten Quartal die Umsatzprognose für 2018 erhöht.



Im laufenden Jahr werde jetzt ein Erlös zwischen 780 und 785 Millionen Euro erwartet, teilte das seit Juni im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Das wäre ein Plus von bis 44 Prozent. Damit ist Delivery Hero etwas optimistischer als zuletzt und liegt jetzt auch über der durchschnittlichen Erwartung der Analysten. Im dritten Quartal sei der Erlös um 56 Prozent auf 202 Millionen Euro gestiegen - währungsbereinigt habe das Wachstum 62 Prozent betragen. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartung der Experten./zb/stk