Delivery Hero steigert Bruttowarenwert und Segmentumsatz deutlich - neue Ziele

BERLIN (dpa-AFX) - Der Lieferdienst Delivery Hero hat im vergangenen Jahr nach seinem südkoreanischen Zukauf Woowa deutlich zugelegt. Der Bruttowarenwert (GMV) des Gesamtjahres stieg gegenüber dem Vorjahr um 62 Prozent auf 35,4 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Damit erreichte Delivery Hero etwas mehr als das, was der Konzern selbst in Aussicht gestellt hatte und was Analysten erwartet hatten. Der Umsatz ohne Berücksichtigung von Gutscheineffekten (Segmentumsatz) stieg konzernweit um 89 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro, was im Rahmen der eigenen Prognose lag.

Für das laufende Jahr peilt der Vorstand einen Bruttowarenwert von 44 bis 45 Milliarden Euro an. Davon sollen -1 bis -1,2 Prozent als operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben. Das Management rechnet also weiter mit einem Verlustjahr.

Der Gesamtumsatz der Segmente soll zwischen 9,5 und 10,5 Milliarden Euro liegen. Den Geschäftsbericht 2021 sowie Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres will der Vorstand am 28. April vorlegen./ngu/stk