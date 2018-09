Delivery Hero startet gut in das dritte Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferant Delivery Hero hat einen guten Start in das dritte Quartal hingelegt.



"Wir sind sehr zufrieden mit dem Start des dritten Quartals", sagte Unternehmenschef Niklas Östberg am Donnerstag bei der Vorlage der detaillierten Zahlen für das erste Halbjahr. Der seit Sommer 2017 an der Börse notierte Konzern dürfte damit weiter kräftig wachsen.

Da das Wachstum Geld kostet, wird allerdings auch der operative Verlust im laufenden Jahr deutlich höher ausfallen als 2017. Delivery Hero hatte bereits im August bei der Bekanntgabe der Eckdaten die Ergebnisprognosen für das laufende und kommende Jahr wegen zusätzlicher Investitionen in Höhe von bis zu 80 Millionen Euro kassiert./zb/fba