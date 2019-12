Delivery Hero im starken Aufwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Am 06. November hatten wir auf eine Trading-Chance mit Delivery Hero ISIN: DE000A2E4K43 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: „Delivery Hero: Die Entscheidung fällt jetzt!“ Im Express-Service hatten wir den Abonnenten einen Einstiegskurs von 43,30 Euro genannt und wie Sie am Chartverlauf sehen, war dieser Einstiegskurs mal wieder ein Treffer. Sie sehen also, dass sich das Abonnement des RuMaS Express-Service lohnt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung