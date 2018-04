Delivery Hero ohne Übernahme-Furcht - Amazon könnte gefährlichster Gegner werden

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst und MDax -Kandidat Delivery Hero hat keine Angst vor einer Übernahme.



"Darüber spekulieren wir nicht", sagte Unternehmenschef Niklas Österberg dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). "Ich sehe uns aber in einer sehr starken Position, also nicht als Übernahmeziel."