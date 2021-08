Delivery Hero macht Ernst und will mit Foodpanda in weitere deutsche Städte

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer Pilotphase in Berlin will der Online-Lieferdienst Delivery Hero seine Marke Foodpanda nun auch in anderen deutschen Städten anbieten.



Ab Herbst sollen Radkuriere Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs auch in Frankfurt/Main, München und Hamburg binnen weniger Minuten liefern, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Bis Jahresende sollen weitere Städte folgen. Online-Jobanzeigen zufolge sucht das Unternehmen bereits auch in anderen Städten wie Düsseldorf und Köln nach Personal.

Mitte Mai hatte der bis dato einzige Dax-Konzern ohne Deutschland-Geschäft seine Rückkehr in den Heimatmarkt angekündigt, nachdem er dieses vor mehr als Jahren an den damaligen niederländischen Konkurrenten Takeaway.com - heute Just Eat Takeaway (Lieferando) - verkauft hatte. In Deutschland kämpfen zahlreiche Unternehmen um die Aufmerksamkeit und das Geld der Kunden. Im Restaurantliefersegment tritt Foodpanda gegen den Platzhirsch Lieferando, das finnische Start-Up Wolt und mittlerweile auch Uber Eats an.

Beim sogenannten Quick Commerce (Q-Commerce) - also der Zustellung von täglich genutzten Produkten binnen Minuten - radeln die Kuriere gegen die Zusteller von Gorillas, Flink und Getir./ngu/zb