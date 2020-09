Delivery Hero bleibt für Kepler ein Kauf – Kursziel steigt deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Gute zwei Wochen ist es nun her, dass die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero in den deutschen Eliteindex DAX aufgestiegen sind und dort den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard ersetzen.

Nach einem etwas holprigen Start – in ihrer ersten DAX-Woche verloren die Aktien rund sechs Prozent auf 90 Euro, sah es in der vergangenen (zweiten) Woche schon deutlich besser aus, in der Spitze legten



