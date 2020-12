Delivery Hero: Vorsicht Abverkauf voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

„Natürlich prüfen wir auch neue Möglichkeiten, beispielsweise

eine Drohne, die eine Punkt-zu-Punkt-Zustellung durchführen könnte,

so dass wir nicht im Stau stecken bleiben“, sagte

Delivery

Hero-Chef Niklas Östberg kürzlich in einem Interview. Zum Image

des T-Shirt tragenden Nonkonformisten passt die Vorstellung, dass

die Pizza Margherita per Luftpost beim hungrigen Besteller

eintrudelt.

Delivery Hero: DHER // ISIN: DE000A2E4K43

„Ich…

Den kompletten Artikel finden Sie hier…