Delivery Hero: Neue Übernahme treibt an

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Delivery Hero (WKN: A2E4K4) stärkt seine Wachstumsdynamik durch den Zukauf des Lateinamerika-Geschäfts von Glovo. Bis zu 230 Millionen Euro wird der DAX-Neuling dafür bezahlen.

Wie Delivery Hero mitteilte, baue es so seine Aktivitäten in Argentinien, Panama und der Dominikanischen Republik weiter aus und erweitere das Business um die Länder Peru, Ecuador, Costa Rica, Honduras und Guatemala. Bereits in den nächsten Wochen soll die Transaktion formal abgeschlossen sein. Glovo-CEO Oscar ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.