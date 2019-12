Delivery Hero: Mega-Übernahme in Asien – Wie reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Der Essenslieferanten Delivery Hero baut seine Aktivitäten in Asien kräftig aus. Dazu wurde mit dem größten Online-Essenslieferanten in Südkorea, der Woowa Brothers Corp. (Woowa) eine strategische Partnerschaft vereinbart, im Rahmen derer sich Delivery Hero mit 82 Prozent an Woowa beteiligen wird. Der Anteil kann bis auf 88 Prozent steigen, wenn weitere Woowa-Anteilseigner ihre Aktien zu gleichen Bedingungen andienen. Für die restlichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



