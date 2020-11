Delivery Hero: Kurzfristig zur Oberseite abgeprallt aber …

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Eine wilde Achterbahnfahrt vollzieht der Kurs der Aktie der Delivery Hero SE in dieser Woche. Am Montag setzten die Bullen zunächst den Anstieg aus der Vorwoche fort. Er hatte nach dem Tief vom 23. Oktober bei 90,60 Euro begonnen und recht schnell den 50-Tagedurchschnitt überwunden. In der Spitze konnte gestern ein neues Hoch bei 116,65 Euro ausgebildet werden.

Aufgeschreckt durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung