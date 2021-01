Delivery Hero: Kapitalerhöhung sorgt heute für lange Gesichter…

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Ein fulminanter Start ins neue Jahr ist den Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero gelungen, in den ersten beiden Handelstagen des Börsenjahres 2021 legten die Aktien in der Spitze um knapp 15 Prozent bis auf 145,40 Euro zu. Damit knüpften die Papiere nahtlos an das vergangene Börsenjahr an, in dem sie mit einem Jahresplus von 80 Prozent der mit Abstand beste Wert



