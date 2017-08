Delivery Hero Germany setzt auf mobile Expressbewerbung / mobileJob.com ist ab sofort Delivery Hero Germany Partner für die Mitarbeitersuche im Gastro-Bereich

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Berlin (ots) - Delivery Hero Germany, eines der führendenNetzwerke aus Online Bestellplattformen für Essen weltweit, empfiehltseinen mehr als 10.000 Partner-Restaurants in Deutschland ab sofortdie Zusammenarbeit mit mobileJob.com. Die aufstrebendeRecruiting-Lösung mit Sitz in Berlin ist auf den außerakademischenKandidatenmarkt spezialisiert und steht interessierten Gastronomenaus dem Delivery Hero-Germany Netzwerk ab sofort vergünstigt über dasPartnernetzwerk zur Verfügung. Durch die Nutzung der mehrfachausgezeichneten Lösung erhalten sie die Chance, ihre Mitarbeitersucheauf sozialen Medien zu platzieren und den komplettenBewerbungsprozess über mobile Endgeräte abzuwickeln. Hintergrund:mobileJob.com ist Erfinder der mobilen Expressbewerbung. Mit diesergeht eine erhebliche Beschleunigung des Bewerbungsprozesses einher,die das moderne Mediennutzungsverhalten von Kandidaten aufgreift. DasZiel der Kooperation ist ein Wettbewerbsvorteil für die beteiligtenPartner-Gastronomen, die sich regional einer starken Konkurrenz umgefragte Fachkräfte wie Küchen- oder Servicepersonal stellen müssen."Gerade Gastronomen haben derzeit große Probleme, schnell undzuverlässig die passenden Mitarbeiter zu finden. In kaum eineranderen Branche dreht sich der Arbeitsmarkt derart schnell wie hier.Soll heißen: Mitarbeiter, die kurzfristig ausfallen, müssen genausokurzfristig ersetzt werden. Es bleibt keine Zeit für aufwendigeRecruitingstrategien, wie man sie vom akademischen Arbeitsmarktkennt. Delivery Hero Germany hat erkannt, dass die Suche über sozialeMedien sowie die Abwicklung einer Bewerbung beispielsweise über dasSmartphone die richtigen Ansätze für diesen Markt sind. Genau dasbieten wir", so Steffen Manes, Geschäftsführer von mobileJob.com überdie Partnerschaft. Derzeit vertrauen mehr als 1.300 Arbeitgeber beiihrer Mitarbeitersuche auf das Verfahren seines Unternehmens.Im Partner-Netzwerk von Delivery Hero Germany deckt die Verbindungmit mobileJob.com einen wichtigen Fachbereich für die angeschlossenenPartnerbetriebe ab. "Delivery Hero Germany ist weiterhin der bestePartner für seine Restaurants und Lieferservices. Durchdie Zusammenarbeit mit mobileJob.com unterstützen wir diese ab sofortauch aktiv bei der Personalsuche", so Delivery Hero Germany-CEORonald Jan Schuurs.Pressekontakt:STAMMPLATZ KommunikationSascha TheisenTel. 0221/34668237Mobil 0175/2453512E-Mail: theisen@stammplatz-kommunikation.deOriginal-Content von: mobilejob, übermittelt durch news aktuell