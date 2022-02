Delivery Hero: Droht jetzt der Dax-Abstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der Kurssturz von Delivery Hero erinnert so manchen Leser möglicherweise an den Wirecard-Skandal vor rund zwei Jahren: Vergangene Woche ging es als Reaktion auf enttäuschende Jahreszahlen für die Aktie des Essenslieferdienstes in nur drei Handelstagen rund 45% abwärts. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate stehen sogar -66% zu Buche....