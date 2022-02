Delivery Hero-Aktie stürzt um 30 % ab – und das könnte erst der Anfang gewesen sein

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Delivery Hero (WKN: A2E4K4)-Aktie war seit dem Börsengang vor wenigen Jahren ein wahrer Anlegerliebling. Praktisch von Tag eins ging es immer weiter rauf. Insbesondere mit Beginn der Pandemie kannte der Kurs kein Halten mehr. Inzwischen ist die Euphorie aber verflogen und nun muss Delivery Hero liefern.

Mit den gerade veröffentlichten Zahlen konnte man die Anleger allerdings überhaupt nicht überzeugen. Nach Bekanntgabe der Zahlen ist die Aktie bis Börsenschluss um mehr als 30 % auf nur noch 46,49 Euro abgestürzt (10.02.2022).

Wachstum hat bei Delivery Hero oberste Priorität

Dabei waren die Zahlen größtenteils alles andere als schlecht. Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz demnach um 89 % in die Höhe geschnellt. Allerdings hat sich die Wachstumsdynamik im Laufe des Jahres deutlich abgekühlt. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum nur noch bei 66 %. Aber auch das ist natürlich noch ein hervorragender Wert, von dem viele Unternehmen nur träumen können.

Das große Problem ist aber die Profitabilität. Oder vielmehr die fehlende Profitabilität. Delivery Hero verbrennt immer noch jedes Jahr viel Geld. Denn das schnelle Wachstum wird teuer erkauft. Allein in der ersten Hälfte des letzten Geschäftsjahres hat Delivery Hero mehr als 560 Mio. Euro für Marketing aufgewendet. Das entspricht mehr als 20 % des Umsatzes! Da ist es natürlich auch keine Überraschung, dass am Ende ein gigantischer Verlust von mehr als 900 Mio. Euro in den Büchern stand.

Die genauen Zahlen für das Gesamtjahr werden erst in einigen Wochen veröffentlicht. Aber es ist davon auszugehen, dass ein riesiger Verlust unter dem Strich stehen wird.

Aber insbesondere eine weitere Nachricht hat die Anleger wohl enttäuscht und zu dem massiven Kurssturz beigetragen. Zusammen mit den Eckdaten des letzten Geschäftsjahres hat Delivery Hero auch einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Demnach wird der Umsatz weiter kräftig wachsen. Insgesamt soll es noch einmal um bis zu 60 % auf bis zu 10,5 Mrd. Euro raufgehen.

Auch in diesem Jahr wird es rote Zahlen hageln

Aber hier kommt der Haken: Auch in diesem Jahr wird Delivery Hero nicht profitabel arbeiten.

Angesichts der hohen Verluste, die offenbar auch nicht so schnell in Gewinne umschlagen werden, ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass die Aktie abstürzt. Denn trotz des massiven Kurssturzes ist das Unternehmen an der Börse immer noch mit mehr als 11 Mrd. Euro bewertet. Um eine so hohe Bewertung zu rechtfertigen, muss es zumindest die Aussicht auf Gewinne geben.

Theoretisch könnte Delivery Hero zwar die Ausgaben für Marketing und Verwaltung drastisch zusammenstreichen und auf einen Schlag profitabel werden. Damit würde man aber auf der einen Seite das Wachstumstempo drosseln. Und im schlimmsten Fall würde man vielleicht sogar an Umsatz verlieren.

Bleibt also immer noch die Frage, ob Delivery Hero es schaffen kann, die perfekte Balance zwischen Wachstum und Profitabilität zu finden. Solange man an der Börse nicht davon überzeugt ist, dass in den kommenden Jahren Gewinne erzielt werden, wird die Aktie vermutlich weiter unter Druck geraten.

