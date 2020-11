Delivery Hero Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Es ist ein Ritterschlag. Der Essenszulieferer ist nach der Wirecard-Pleite in den DAX aufgestiegen und spielt jetzt in der ersten deutschen Börsenliga mit. Dabei ist der Konzern überwiegend im Ausland tätig und hat seine deutschen Geschäfte an Konkurrenten verkauft. Der wichtigste Absatzmarkt ist der Nahe Osten. Hier nimmt DH eine führende Rolle in der Zustellung von Lebensmitteln ein.



