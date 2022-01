Delivery Hero Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Delivery Hero, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 06:26 Uhr) mit 98.86 EUR mehr oder weniger gleich (+0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Die Aussichten für Delivery Hero haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Für die Delivery Hero sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 12 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Delivery Hero vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Delivery Hero. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 156,83 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 58,64 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 98,86 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Delivery Hero lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Delivery Hero in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Delivery Hero. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 14,89 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Delivery Hero momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Delivery Hero hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Delivery Hero wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Sollten Delivery Hero Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Delivery Hero jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Delivery Hero Aktie.

Delivery Hero: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...