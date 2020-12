Delivery Hero Aktie: Der große Gewinner!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Es war eine am Ende ziemlich schwache Woche am Aktienmarkt, der deutsche Leitindex DAX gab von noch 13.255 Punkten am Montagmorgen auf 13.114 Punkte am Freitagnachmittag nach. Fast alle Dax-Titel liegen im Wochenvergleich ebenfalls im Minus, aber es gibt auch einen großen Gewinner: Delivery Hero! Bei weniger als 100 Euro gestartet, legten die Papiere des Lieferdienstes bis zum Börsenschluss am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



