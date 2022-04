Delivery Hero-Aktie: Weiterer wichtiger Meilenstein für Delivery Hero!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Delivery Hero nimmt ein langfristiges Darlehen auf und stärkt damit langfristig die starke Liquiditätsposition des Unternehmens Die Transaktion umfasst eine Laufzeitfazilität in Höhe von 825 Mio. USD, eine Laufzeitfazilität in Höhe von 300 Mio. EUR und eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 375 Mio. EUR Delivery Hero aktualisiert den bereinigten EBITDA-Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 Darüber hinaus veröffentlicht Delivery Hero ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!