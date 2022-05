Delivery Hero-Aktie: Was nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Delivery Hero-Aktie erlebte in der vergangenen Handelswoche eine wahre Achterbahnfahrt. Im Laufe der Woche fiel der Kurs um bis zu 16 Prozent und erreichte ein neues Allzeittief. Am Donnerstag folgte dann eine beeindruckende Gegenbewegung mit einem Plus von fast 20 Prozent. Damit gehörte die Aktie am Ende der Woche zu den größten Gewinnern. Die Aktien des Essen-Lieferdienstes Delivery Hero… Hier weiterlesen