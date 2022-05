Delivery Hero-Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell". 1. Branchenvergleich Aktienkurs: Delivery Hero erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -72,64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 10,27 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -82,9 Prozent im Branchenvergleich… Hier weiterlesen