Delivery Hero-Aktie: Die Skepsis ist groß!

In der vergangenen Woche überraschte Delivery Hero mit der Ankündigung, bald wieder in Deutschland durchstarten zu wollen. Noch vor rund zwei Jahren verkaufte das Unternehmen seine hiesigen Tätigkeiten an den Konkurrenten Lieferando und vereinbarte mit diesem ein zweijähriges Konkurrenzverbot.

Letzteres ist nun ausgelaufen und es scheint fast so, als habe man auf diese Gelegenheit nur gewartet. Bei Twitter lieferte sich Delivery-Hero-Chef Niklas



