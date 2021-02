Delivery-Hero-Aktie: Noch mehr als 20 Prozent Kursgewinn sind da drin!

1,2 Prozent büßte die Aktie von Delivery Hero gestern im Xetra-Handel ein. Dabei hatten die Analysten der US-Investmentbank Morgan Stanley ermutigende Signale an die Adresse der Anleger gesendet. Sie hoben die Daumen für den Essenslieferdienst und stuften die Aktie mit “Overweight” ein. Das Unternehmen verfüge über eine marktführende Position in attraktiven Märkten, sei wachstumsstark und vergleichsweise unterdurchschnittlich bewertet, hieß es in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!