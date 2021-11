Delivery Hero Aktie: Ist das wirklich normal?

An der Heimatbörse Xetra notiert Delivery Hero per 10.11.2021, 02:17 Uhr bei 106.95 EUR. Delivery Hero zählt zum Segment "Internet Einzelhandel".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Delivery Hero auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Delivery Hero von 106,95 EUR ist mit -8,81 Prozent Entfernung vom GD200 (117,28 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 116,44 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -8,15 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Delivery Hero-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: Für Delivery Hero liegen aus den letzten zwölf Monaten 12 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Delivery Hero vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 156,83 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (106,95 EUR) könnte die Aktie damit um 46,64 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Delivery Hero-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Delivery Hero erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 11,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -1,49 Prozent im Branchenvergleich für Delivery Hero bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,01 Prozent im letzten Jahr. Delivery Hero lag 0,55 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.