Delivery Hero-Aktie – Es kam wie es kommen musste!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Ob dann ein gutes Omen für eine Aktie ist? Nachfolger von Wirecard im DAX zu sein? Zumindest konnte die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero vor der Entscheidung der Deutsche Börse AG, in den DAX aufgenommen zu werden, stärker ansteigen! An der Börse wird eben Zukunft gehandelt und die Anleger gingen von einem positiven Effekt für die Delivery Hero-Aktie aus. Denn so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung