Delivery Hero Aktie: Enormes Wachstum verzeichnet

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

DH ist in den ersten 9 Monaten enorm gewachsen. Der Umsatz stieg um 52,1% auf 544,2 Mio €. Klammert man die Wechselkurseffekte aus, so stieg der Umsatz sogar um 62%. Dabei verbesserten sich die Auftragseingänge um 45,7% auf 284,5 Mio €. Im Bereich Merchandise konnte ein Plus von 38,1% erzielt werden. Künftig möchte der Berliner Konzern vor allem im Ausland wachsen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung