Delivery Hero Aktie: Darauf kommt es für Aktionäre 2020 an!

Kurz vor Ende des Jahres 2019 konnte Delivery Hero die Herzen seiner Anleger noch einmal höher schlagen lassen. Die Übernahme des südkoreanischen Konkurrenten Woowa kam an den Märkten mehr als gut an und beförderte die eigene Aktie innerhalb weniger Tage um mehr als 33 Prozent in die Höhe. Ist das schon als ein gutes Zeichen für 2020 zu werten?

