Delivery Hero Aktie: Ab in den DAX!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Ab in den DAX heißt es demnächst für die Delivery Hero SE („Delivery Hero“). Denn Wirecard fliegt bekanntlich aus dem DAX, mit Wirkung zum kommenden Montag (= 24. August 2020). Dies teilte die Deutsche Börse am Mittwoch mit. Es kam zu dieser außerplanmäßigen Änderung aufgrund der Wirecard-Insolvenz, was wohl Anlass für eine neue „Insolvenzregel“ im Hinblick auf Änderungen in den DAX-Indices ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung