Delivery Hero-Aktie: Nach dem Crash jetzt kaufen?

Delivery Hero (WKN: A2E4K4)-Aktien sind nach der Bekanntgabe vorläufiger Ergebnisse für 2021 stark eingebrochen. Zwar wächst die Essenslieferplattform weiterhin sehr stark, aber der Markt zeigte sich von den Aussichten eher enttäuscht. So erwartet das Unternehmen für 2022 eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge von etwa -1,0 bis -1,2 %. Unterm Strich wird es somit sehr wahrscheinlich wieder einen deutlichen Verlust ausweisen.

Delivery-Hero-Verluste steigen

Seitdem Delivery Hero existiert, ist der operative Verlust immer weiter gestiegen, was der Hauptgrund für den Niedergang der Aktien ist. Wertpapiere junger Unternehmen, die noch Verluste erwirtschaften, können auch stark steigen, doch in diesem Fall muss eine positive Tendenz in der Ergebnisentwicklung erkennbar sein. Zum Teil könnten sie in den Anfangsphasen sogar bereits Gewinne erzielen, entschließen sich jedoch oft bewusst für weitere Wachstumsinvestitionen.

Bei Delivery Hero scheinen die Investoren zumindest kurzfristig nicht an einen Weg in die Gewinnzone zu glauben. Grund ist auch das aktuell sehr schwierige Umfeld. So könnten sich Kredite in diesem Jahr aufgrund steigender Zinsen verteuern, was unprofitable Firmen mit einer hohen Verschuldung am stärksten trifft. Hinzu kommen die Ukraine-Krise und die hohe Inflation, die für Aktien negativ sind.

Viele Analysten bezweifeln jedoch nun, dass Delivery Hero in absehbarer Zeit profitabel sein wird. Schon heute ist das Unternehmen zum Großteil in Ländern aktiv, die kaum Arbeitnehmerrechte kennen, und trotzdem verdient es kein Geld. 2019 und 2020 profitierten die Aktien von der Corona-Pandemie, weil viele Menschen Essen nach Hause bestellten. Dennoch verbuchte das Unternehmen während dieser Zeit operativ Verluste. Mittlerweile haben Restaurants in vielen Länder wieder geöffnet, was zusätzlich Druck auf das Liefergeschäft ausübt.

Bafin untersucht Kursabsturz

Aufgrund des starken Delivery Hero–Kurseinbruchs hat nun die Finanzaufsicht Bafin Untersuchungen eingeleitet. Sie prüft mögliche Verletzungen der Transparenzpflicht. Bisher spricht die Behörde nur von routinemäßigen Untersuchungen. „Wir schauen uns das Handelsgeschehen routinemäßig an, das umfasst auch mögliche Verstöße gegen Transparenzpflichten“, so eine Bafin-Sprecherin.

Aktien sind nicht mehr teuer, aber …

Und dennoch, sind die Aktien nach dem Kursrutsch jetzt nicht günstig bewertet und damit ein Kauf? In der Tat sind Delivery Hero-Papiere seit dem Börsengang 2017 heute so günstig wie niemals zuvor. Man könnte auch sagen, die Blase ist geplatzt und die Bewertung auf ein Normalmaß zurückgekommen. So liegt beispielsweise das Kurs-Buchwert-Verhältnis heute nur noch bei 1,78 (14.02.2022).

Darüber hinaus wächst das Unternehmen weiterhin stark. Auch 2022 setzt sich dieser Trend fort. Doch für Anleger, die mit Delivery Hero-Aktien Geld verdienen möchten, beginnt nun erst die Arbeit. Sie müssen in den kommenden Geschäftsberichten die Entwicklung des operativen Gewinns beobachten. Erst wenn der eine positive Tendenz zeigt, wird auch die Aktie stärker steigen.

