Delivery Hero-Aktie: 2022 Jahr des Turnarounds?!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Bei der Aktie von Delivery Hero (WKN: A2E4K4) endet bald ein wirklich aufregendes, aber bislang doch wenig erfolgreiches Börsenjahr 2021. Blicken wir auf den Aktienkurs, so erkennen wir eine Korrektur von fast 24 % seit Anfang des Jahres. Wobei die allgemeine Tech-Korrektur den Anteilsscheinen ebenfalls einen Dämpfer verpasst hat.

Buy the Dip oder langfristig einfach so mit Discount kaufen? Ja, das könnten relevante Schritte sein. Zumal das Jahr 2021 in weiten Teilen operativ sehr erfolgreich für Delivery Hero ist. Das Management hat außerdem wichtige Schritte für weiteres Umsatzwachstum eingeleitet. Trotzdem ist das Umsatzwachstum für die Erfolgsgeschichte möglicherweise nicht mehr am relevantesten.

Delivery Hero: Top 2021 als Basis für ein erfolgreiches 2022?

Delivery Hero hat einige Dinge wirklich richtig gemacht in den vergangenen Wochen und Monaten. Das Wachstum des E-Commerce-Akteurs ist weiterhin fantastisch. Alleine im dritten Quartal wuchs der Umsatz zuletzt um 89 % auf über 1,7 Mrd. Euro. Wobei ein Warenwert von 9,56 Mrd. Euro den Besitzer über die Plattformen wechselte. Das ist definitiv ein rasantes globales Wachstum auf einem hohen Niveau.

Allerdings ist das nicht alles: Das Management des E-Commerce- und Quick-Commerce-Akteurs kann zudem qualitative Zuwächse verzeichnen. So beispielsweise die Übernahme von Woowa Brothers in Südkorea, womit man sich eine starke Marktmacht in dieser Region gesichert hat. Weitere kleinere Zukäufe runden das Portfolio global ab, womit sich der Plattformbetreiber verschiedener Food-Delivery- und Quick-Commerce-Lösungen ideal für ein globales Wachstum im eigenen Markt gerüstet hat.

Delivery Hero kann sich möglicherweise jedoch nicht mehr auf diesen Erfolgen ausruhen. Die Investoren wollen Ergebnisse sehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bislang erkennen sie jedoch primär, dass sich die Verluste weiter ausdehnen. Mit steigenden Umsätzen und steigenden Volumina erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr ein bereinigtes EBITDA von -350 Mio. Euro. Profitabilität liegt daher noch in weiter Ferne. Und genau das ist eine größere Baustelle.

Ob das Management von Delivery Hero sie in 2022 lösen kann, das ist eine andere Frage. Vielleicht ist das auch zu viel verlangt. Aber: Besserungen an dieser Front könnten ebenfalls dazu führen, dass das Börsenjahr 2022 zumindest mit Blick auf den Aktienkurs wieder erfolgreicher wird.

Marktkapitalisierung, Kurs-Umsatz-Verhältnis

Delivery Hero kommt nach einem durchwachsenen Börsenjahr 2021 jedenfalls jetzt auf eine Marktkapitalisierung von 25,9 Mrd. Euro. Gemessen an dem letzten Quartalsumsatz liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis inzwischen bei ca. 3,8, was nicht zu teuer ist. Vor allem nicht für ein Umsatzwachstum von zuletzt 89 % im Jahresvergleich.

Trotzdem: Profitabilität und die Perspektive, dass sich die Ergebnisse verbessern, dürfte für den E-Commerce-Akteur und Quick-Commerce-Star von immer entscheidenderer Bedeutung sein. Mehr Fokus auf diese Kennzahlen und Entwicklungen schadet gewiss nicht.

Der Artikel Delivery Hero-Aktie: 2022 Jahr des Turnarounds?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021