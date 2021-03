Deliveroo vor IPO: Dieser Extra-Gusto schmeckt besonders Fahrern

Das Besondere am nahenden Börsengang von Deliveroo (WKN: DLV007) an der London Stock Exchange ist, dass die Fahrer profitieren. Zwischen 200 und 10.000 Pfund werden diese erhalten. 16 Millionen Pfund lässt sich der britische Online-Lieferdienst das kosten.

Deliveroos CEO Will Shu wurde bei einem London-Trip darauf aufmerksam, dass für seinen Geschmack zu wenige lokale Restaurants ihr Essen auch auslieferten. Davon inspiriert entwickelte er die Idee seines inzwischen in 12 Märkten (nicht in ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.