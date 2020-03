Delignit: Das wird bald in aller Munde sein!

An der Börse Xetra notiert die Aktie Delignit am 17.03.2020, 16:59 Uhr, mit dem Kurs von 3.83 EUR. Die Aktie der Delignit wird dem Segment "Waldprodukte" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Delignit auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Delignit erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um -9,71 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -17,64 Prozent im Branchenvergleich für Delignit bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,71 Prozent im letzten Jahr. Delignit lag 17,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Die Aktie von Delignit gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 22,45 insgesamt 43 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Papier & Forstprodukte", der 39,29 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Delignit weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,91 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Papier & Forstprodukte") von 2,69 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,78 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.