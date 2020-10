Delic Aktie: Psychedelika für die Masse!

E-Commerce- und Veranstaltungsunternehmen Delic Corp. das sich auf die Psychedelika-Branche konzentriert, kündigte vor kurzem an, dass es über eine umgekehrte Übernahme (Reverse Takeover, RTO) von Molystar Resources Inc. an die kanadische Wertpapierbörse gehen wird.

Die Schließung der RTO wird bis zum 30. November erfolgen, erfuhr Benzinga. Weitere Einzelheiten werden demnächst bekannt gegeben.

Delic wurde 2019 als übergreifende Medienplattform gegründet. Sie umfasst derzeit drei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung